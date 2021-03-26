Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı
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Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin 1'inci olağan Seyhan ilçe kongresine katıldı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin 1'inci olağan Seyhan ilçe kongresine katıldı.

Dün Mersin'de Silifke ilçe kongresine katılan ve daha sonra bir dizi ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sabah saatlerinde Adana'ya geldi. Partisinin 1'inci olağan Seyhan ilçe kongresinin düzenleneceği merkez Seyhan ilçesindeki otele gelen Babacan, açıklamalarda bulundu. Adana'ya verdikleri önemden bahseden Babacan, daha sonra kongreye katıldı. Kongrede divanın seçilmesinin ardından konuşan Babacan, seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Babacan, kongrenin ardından Merkez Cami'de beraberindeki heyetle Cuma namazını kıldı. Namazın ardından DEVA Partisi İl Binası'nın açılışına katılan Babacan, parti üyeleriyle sohbet etti. Açılışın ardından parti otobüsüyle kenti turlayan Babacan, kent esnafına 'hayırlı işler' diledi. Ardından Adana Ticaret Odası'na gelen ve burada sektör temsilcileriyle toplantı yapan Babacan, son olarak 'DEVA Partisi Gençlik Buluşması' etkinliğine katıldı.


Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin ilçe kongresine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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