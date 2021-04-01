Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı
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Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı

Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA - Haberler | Politika
Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin kongresine katılıp, Kapaklı ve Saray ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin kongresine katılıp, Kapaklı ve Saray ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katıldı. Kongrede partililere seslenen Babacan, "Bir senedir ülkemizin dört bir köşesinde umut olan filizleri büyütüyoruz. Yorulmadan, durmadan, kadro olarak hep beraber çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Çünkü biliyoruz ki Deva Partisi gerçekten bir umut haline geldi. Biz Deva Partisi'nin ülkenin tek umudu olduğunu bilmenin sorumluluğuyla durmadan çalışıyoruz" dedi.

DEVA Partisi'nin seçimlere girmeye hak kazanan 19 siyasi partiden biri olduğunu söyleyen Babacan, "Türkiye'nin dört bir yanında damla damla ama hızla büyüyen partimiz milletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle seçimlere girmeye hak kazandı. DEVA Partisi Türkiye'nin tüm coğrafyasında aynı ilgiyle, aynı sevgiyle karşılanan, kucaklanan bir siyasi parti oldu. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu ayrıcalıklı bir durum. Şu anda bunu yapabilen başka bir siyasi parti yok. Biz Şemdinli sokaklarında ne kadar rahat yürüyebiliyorsak, Kırklareli merkez sokaklarında da aynı rahatlıkla yürüyoruz, aynı samimi ilgiyi görüyoruz. İşte kucaklayıcı olmak, ötekileştirmemek, bu ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışmak ancak böyle bir siyasi anlayışla olabilir" dedi.Babacan, kongrenin ardından Kapaklı ve Saray ilçelerinde de partililerle bir araya gelip, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

 


Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı
Ali Babacan, partisinin Çerkezköy kongresine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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