Ali Babacan koronavirüse yakalandı: 'Durumum iyi, evden çalışmaya devam edeceğim'
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BBC

Ali Babacan koronavirüse yakalandı: 'Durumum iyi, evden çalışmaya devam edeceğim'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ali Babacan koronavirüse yakalandı: 'Durumum iyi, evden çalışmaya devam edeceğim'
25.08.2020 21:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:15

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi" dedi ve çalışmalarına evden devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de 25 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 261,194 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre toplam can kaybı da 6,163.

25 Ağustos'ta kaydedilen günlük can kaybı 24. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı Twitter mesajında "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı işçin tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi.





Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden .

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

BBC
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