Ali Babacan koronavirüs mü oldu? Ali Babacan'ın covid-19 testi pozitif mi çıktı?
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Ali Babacan koronavirüs mü oldu? Ali Babacan'ın covid-19 testi pozitif mi çıktı?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, korona mı oldu sorusu kullanıcıların merak ettiği konuların başında geliyor. Babacan, konuya Twitter'dan açıklık getirdi. Ali Babacan covid-19 mu oldu? İşte detaylar...

Ali Babacan koronavirüs mü oldu? Ali Babacan'ın covid-19 testi pozitif mi çıktı?
25.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:05

AK Parti'den istifa ederek Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın koronavirüs testi pozitif mi çıktı? Sosyal medyanın yeni gündemi Babacan'ın koronavirüse yakalandığı iddiası oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sağlığı hakkında açıklamada bulundu.

ALİ BABACAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Ali Babacan, koronavirüs olduğunu Twitter'dan duyurdu. Ailesiyle birlikte karantinada kalacağını söyledi.

Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah." dedi.

Ali Babacan koronavirüs mü oldu? Ali Babacan'ın covid-19 testi pozitif mi çıktı?

Babacan ayrıca, uyarıda bulunarak" Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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