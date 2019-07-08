Ali Babacan "kendi ilkeleriyle AK Parti arasındaki derin farklılıklar" nedeniyle istifasını açıkladı

AK Parti'nin kurucularından Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partinin uygulamalarıyla inandığı ilkeler arasında 'derin farklılıklar' oluştuğunu belirterek üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Yeni bir vizyona gerek duyulduğunu belirten Babacan, yazılı bildirisinde "Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle