: Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Ali Babacan partisini ne zaman kuracak?

26.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:21

Ali Babacan'ın gündem değerlendirdiği açıklamasında gündemin ana başlıkları hakkında yorumlar yaptı. Yen partinin kurulacağı tarih hakkında da bilgi veren Babacan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ali Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak ve Ali Babacan partisini ne zaman kuracak sorularının yanıtları…

ALİ BABACAN 2020 OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Babacan, partisinin kuruluşunun Ocak ayında yapılacağını belirtirken, "Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü, 2020'ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil" dedi.

Ali Babacan

YENİ PARTİ HAKKINDA DETAYLAR VERDİ

Babacan açıklamalarında yeni parti hakkında detaylar verdi:

Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye'nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi.

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