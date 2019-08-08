Ali Babacan: Hür, müreffeh, mutlu bir toplum için çalışmaları sürdürüyoruz

08.08.2019 12:58

AK Parti'den geçtiğimiz ay istifa eden ve yeni bir parti kuracağı öne sürülen Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı öncesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, başlattıkları çalışmaları devam ettirdiklerini duyurdu.

Açıklamasında, "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade oraya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerine yer veren Babacan, gelişmelerle ilgili ileride kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle