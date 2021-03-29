Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
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Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı

Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il kongresine katılmak için geldiği Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bizim rotamız; insan haklarından, özgürlüklerden, demokrasiden ve atılımdan şaşmıyor.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il kongresine katılmak için geldiği Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bizim rotamız; insan haklarından, özgürlüklerden, demokrasiden ve atılımdan şaşmıyor. Bizim rotamızı milletimiz belirliyor" dedi.

Van'dan karayoluyla il kongresine katılmak üzere Hakkari'ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, halaylarla karşılandı. Daha sonra seçim otobüsüyle kente doğu yola çıkan Babacan, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşları selamladıktan sonra kongrenin yapılacağı salona geldi. Burada konuşan Babacan, hükümeti sert dille eleştirdi. HDP'nin kapatılması ile ilgili de konuşan Babacan, "Gerginlik artsın, huzur kalmasın diye yapmayacakları şey yok. Çünkü başarı üretemiyorlar."

'BİZİM ROTAMIZI MİLLET BELİRLİYOR'Babacan, rotalarının insan hakları olduğunu belirterek, "Biz, demokrasiyi yok sayan, şahsi bekalarını bu milletin çıkarlarının üstünde gören, 28 Şubat'çılarla hiçbir zaman aynı gemiye binmedik, binmeyeceğiz. Bizim rotamız; insan haklarından, özgürlüklerden, demokrasiden ve atılımdan şaşmıyor. Bizim rotamızı milletimiz belirliyor." dedi.Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde İbrahim Piruzbeyoğlu DEVA Partisi Hakkari İl Başkanı seçildi.

Babacan, kongrenin ardından esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.


Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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