Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı - Haberler
Ali Babacan, Türkiye, Ankara, Politika

Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı

ESKİ bakanlardan Ali Babacan, yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptı.

11.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10
Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı

ESKİ bakanlardan Ali Babacan, yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını yaptı. Babacan, "Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik" dedi.

Ali Babacan, Ankara'da otelde kurucular kurulu üyeleriyle düzenlediği toplantıda parti programını anlattı. Babacan, partinin kuruluş çalışmalarında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Tüzük ve programımızı geniş bir katılımla, istişareyle ve ortak akılla hazırladık. Bu süreçte toplumumuzun her kesimini dinledik, sorunları ve çözüm önerilerini hep birlikte masaya yatırdık. Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik. Bu hazırlık döneminde, çalışmalarımıza katkı veren herkese en içten teşekkürü bir borç biliyorum. Kurucular Kurulumuz, toplumun geniş kesimlerini temsil eden, kendi alanlarında yetkin insanlardan oluşmaktadır. DEVA Partisi, bir kişinin, dar bir kadronun değil, bu süreçte fikirleriyle çalışmalarımıza katkı veren herkesin, dualarıyla arkamızda duran tüm halkımızın beraberce kurduğu bir partidir" dedi.

Babacan, kendisi ve arkadaşlarının geçmişte de Türkiye'nin en zor dönemlerinde ülke için ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, "Türkiye'yi hep birlikte özgür, müreffeh, saygın, güçlü bir konuma getireceğiz. Güçlü toplum, güçlü kurumlar ve güçlü bir Türkiye hedefini birlikte başaracağız" diye konuştu.'TÜRKİYE ARTIK DEVA'SIZ DEĞİL'Türkiye'nin en öncelikli dertlerini çok iyi bildiklerini ve hepsi için planlarının olduğunu kaydeden Babacan, "İyileşmeye ve bu eşsiz ülkeyi iyileştirmeye, güzelleştirmeye niyeti olanlar için, hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Biz demokrasi, adalet, özgürlükler, barış, huzur ve refah için yola çıkıyoruz. Bu yolun dikenli, taşlı zorluklarla dolu olduğunu bilerek yola çıkıyoruz. DEVA Partisi olarak biz buradayız. Hakiki değişimler için çalışmaya başlıyoruz. Biz, bu ahlaki sorumluluğu yüreğimizde hissediyoruz. Bu sorumluluğu almaktan geri durmayacağız. Türkiye artık DEVA'sız değil" dedi.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
Spor Metin Oktay Berkay Şahin Hikmet Karaman Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ali Babacan, DEVA partisini tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:46:48. #1.14#