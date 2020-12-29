Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi
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Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi

29.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:59
Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanlığına seçildi

Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.

Ali Babacan, tekrar DEVA Partisi Genel Başkanı oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DEVA Partisi 1. Olağan Kongresi'nde, Babacan'ın karşısına genel başkanlık için aday çıkmadı.

Ali Babacan, 523 delegeden 515'nin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Seçimde, 8 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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