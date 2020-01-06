Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt

06.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:00

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar akşamı katıldığı bir programda 2008 yılındaki ekonomik krize atıfla, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı" yönündeki sözlerine cevap Twitter'dan verdi.



Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Babacan, "Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyar iken 2018'de 74 milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle