Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım
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Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım

Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Politika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin doğal adayı olduğunu söyledi.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin doğal adayı olduğunu söyledi.

Ali Babacan partisinin Gaziantep'teki Şahinbey ve Şehitkamil kongrelerine katıldı. Babacan, kongrenin ardından Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu ile sohbet eden Babacan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, bir soru üzerine 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için, partisinin doğal adayı olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Biliyorsunuz her siyasi partinin genel başkanı partisi içerisinde doğal bir aday. Bunu söylemenin çok bir anlamı yok. Bizim gibi yeni kurulmuş iddialı bir siyasi parti içinde teşkilatlarda genel merkezde iddialı olacaktır. Bununla birlikte genel başkan da iddialı olacaktır. Dolayısıyla bu zaten doğal durum. Her partinin olduğu gibi Deva Partisi'nin de genel başkanı doğal bir adaydır. İttifaklar konusunda da adaylık konusunda da bugünden net bir tavır almıyoruz. Seçim tarihi belirlendiğinde o günün şartlarına göre hem ittifak hem aday konusu partinin yetkili organları tarafından belirlenecektir. Hiçbir partinin genel başkanı 'ben aday değilim' demez. Doğal durumdur bu. Bazı partiler belki öyle düşünmeyebilir ama bizim durumumuz doğal olandır."

Öte yandan ittifaklarla ilgili hiçbir parti ile görüşmelerinin olmadığını, ittifakların seçimden sonra gönüllü birliktelik olarak kaldığını söyleyen Babacan, kendi özgün kimliklerini inşa etme aşamasında olduklarını sözlerine ekledi.


Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım
Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım
Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım - Haberler
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