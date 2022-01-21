Ali Babacan: Artık seçim yakın, günler sayılı (2)

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE BENZER SEVİYEDE DESTEK ALIYORUZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da partisinin Akşehir İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti. Ardından ilçe başkanlarıyla parti binasında bir araya geldi. Daha kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Babacan, öğle yemeğinde de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Babacan, partisinin 2020 yılı Mart ayında kurulduğunu, 9 ay sonra da büyük kongreyi yaparak seçimlere girmeye hak kazandıklarını belirterek, "Çok şükür Türkiye'nin 7 bölgesinde, Türkiye'nin tüm coğrafyasında benzer seviyede destek ve ilgi gören bir siyasi parti oldu DEVA Partisi" dedi.

Babacan, Akşehir'deki programının ardından Ilgın ilçesine geçti.