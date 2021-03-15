Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
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Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

15.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi. Parti kurulduktan sonra Abdullah Gül'le iki kez görüştüğünü ifade eden Babacan, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını, seçim kararı alındığı zaman bu konuların konuşulması gerektiğini belirtti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar ilçe kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Babacan, bir gazetecinin "Abdullah Gül ismi partinizin kuruluş aşamasında partinizle çok anılıyordu, kendisiyle görüşüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin partinizin cumhurbaşkanı adayı olma olasılığı var mı?" sorusunu yanıtladı. Abdullah Gül'ün partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini açıklayan Babacan, şunları söyledi: "Partimizin kuruluş aşamasında Sayın Gül'ün fikri katkıları oldu, açık desteği oldu ve biz bundan çok mutlu olduk. Ama partimiz kurulduktan sonra kendi karar mekanizmalarını oluşturdu, kendi yapılarını oluşturdu ve tamamen kayıt içi çalışan, gerçek neyse görüntüsü de öyle olan bir siyasi parti olarak şu an yolumuza devam ediyoruz. Sayın Gül'le, partimiz kurulduktan sonra iki defa bir araya geldik ama aile görüşmesi ve ev ziyareti şeklinde. Diğer konular, yani hem ittifak meselesi hem cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili konular bizim gündemimizde yok. Bu konuları hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız. Çünkü o günkü şartlar neyi gerektirir, o günkü şartlar neyi getirir, bugünden bir şey söylememiz doğru olmaz. Prensipte de doğru olmaz, işin uygulamasında da doğru olmaz. Biz bu iki konuyu, yani ittifaklar konusunu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız."


Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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