Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi

27.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:41

Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Babacan'ın mevcut yönetimi hedef alan ifadeleri "AK Partili geçmişi" gerekçe gösterilerek eleştirildi.



"Türkiye karanlık bir tünele girdi; özgürlük, adalet ve ekonomi sorunu var" diyen Babacan'ın bu durumdan kendisinin de sorumlu olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle