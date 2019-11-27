Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi
Haberler » Dünya » Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi - Haber

Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi

Ali Babacan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamları sosyal medyada gündem oldu.

27.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:41
Ali Babacan'a sosyal medyada 'AK Partili geçmiş' eleştirisi

, kurucusu olduğu 'den istifasının ardından ilk kez bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Babacan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Babacan'ın mevcut yönetimi hedef alan ifadeleri "AK Partili geçmişi" gerekçe gösterilerek eleştirildi.


"Türkiye karanlık bir tünele girdi; özgürlük, adalet ve sorunu var" diyen Babacan'ın bu durumdan kendisinin de sorumlu olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et