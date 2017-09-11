Ali Baba ve Kırk Haramiler Filmindeki Senaryo Hatası 46 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi - dram türündeki filmi Ali Baba ve Kırk Haramiler'i neredeyse bilmeyenimiz yoktur.

46 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sadri Alışık, Erol Taş ve Hulusi Kentmen gibi usta isimlerin başrolde yer aldığı, yönetmenliğini Nuri Ergün'ün yaptığı 1971'de vizyona giren filmde, dikkatlerden kaçan senaryo hatası 46 yıl sonra ortaya çıktı.

20 ALTIN VERECEĞİNİ VADETTİ

Filmin sonlarına doğru haramilerden biri, mağarının yerini bilen Kasım'ın kesik başını diken ayakkabıcının yanına geldi. Ayakkabıcıya Kasım'ın başını diktiği evin yerini göstermesini istedi. İsteği gerçekleşince de 20 altın vereceğini vadetti.

10 ALTIN VERDİ

Ayakkabıcı teklifi kabul etti. Evin önüne gelindi. İşte hata da burada yapıldı. Harami, ayakkabıcıya dönerek "İşte sana vadettiğim 10 altın" dedi ve altınları verdi. Oysa ayakkabıcıya 20 altın vadetmişti.