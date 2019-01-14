AK Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Ali Aydın Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Trabzon Köprübaşı İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan adayı olan Ali Aydın kimdir?

ALİ AYDIN KİMDİR?

Aydın, 1967 yılında Köprübaşı İlçesinin Gündoğan Mahallesi'ndedünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Köprübaşı'nda tamamladı. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nden Coğrafya Öğretmeni olarak mezun oldu.

LİSEDE MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYOR

Ali Aydın, öğretmen olarak ilk kez görev yaptığı yer Erzurum oldu ve ardından Köprübaşı'na atandı. 22 yıl boyunca Köprübaşı'nda eğitimin her kademesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Halen Köprübaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Belediye başkan adayı, evli ve üç çocuk sahibidir.