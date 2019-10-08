Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu tamamlandı

08.10.2019 14:05

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Özdoğan, ortaokulun eğitimin ikinci döneminde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



Hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hayırsever işadamı Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının tamamlandığını, kalan eksikliklerin de Belediye tarafından tamamlanacağını kaydeden Başkan Bilal Özdoğan, "Çevre düzenlenmesi belediyemizce yapılacak. Öğrencilerimizi koruma altına almak amacıyla yapacağımız duvarımızda belediyemiz tarafından tamamlanacak ve bütün çevre düzenlemesi belediyemiz tarafından karşılanacak. Emeği geçen başta hayırseverimiz Şaşoğlu amcamız olmak üzere tüm teknik ekibime teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla ikinci dönemde yavrularımız bu güzel mekanda eğitim öğretimlerine devam edecekler. İlçemize hayırlı olsun. Eğitim camiasına hayırlı olsun diyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA