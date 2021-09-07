Ali Atalı Kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Atalı'nın hayatı!

İstanbulluların merakla beklediği Camekan Kafe'yi çok yakında hizmete açacak olan Ali Atalı kimdir? Camekan Kafe konseptiyle fark yaratan iş insanı Ali Atalı hakkında merak edilenler haberimizde.

Ali Atalı (d. 1977;) Türk iş adamı, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Atalı doğum tarihi : 1977

Ali Atalı kaç yaşında : 44 yaşında

Ali Atalı'nın mesleği ne : İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, 2002 yılında Garanti BBVA'da proje sorumlusu, McCann Ericsson firmasında Proje Müdürü,Medyatürk'ün kurucusu, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Farklı Konseptiyle Dikkat Çeken Camekan Kafe, Ankara'dan sonra İstanbul'da

Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı yiyecek içecek sektörüne bomba gibi girdi. 2019 yılında kurulan ve kısa sürede Ankara'nın önde gelen mekanlarından biriolan Camekan Kafe, artık İstanbul'da açılıyor.

Ankara'daki 1200 metrekarelik alanda kurulmuş olan Camekan Kafe, ferah ve nezih ortamıyla kafe sektörüne farklı bir açı kazandırmıştır. Camekan Kafe'nin mimarı Ali Atalı, aynı konsepti İstanbul'da da kurarak İstanbul Kafeleri içinde yeni bir soluk yaratmayı hedeflemektedir. Türk ve Dünya mutfağının harmanlanmasıyla oluşan menüleri, müşteri odaklı hizmet anlayışlarıylaİstanbul kafe sektörüne girecek olan Camekan Kafe, 400 kişiye aynı anda hizmet verecek kapasitededir. Restoranının yanında kafe hizmeti de sunan mekan, her yaştan müşteriye hitap eden bir anlayış sergilemektedir. Al götür anlayışında çalışan kafelerden farklı olarak, kaliteli sunumu dışarda da hissettiren Camekan kafe müdavimlerini kısa sürede oluşturacağa benziyor.

Pandemi nedeniyle ertelenen İstanbul Camekan Kafe açılışının çok yakın zamanda gerçekleşeceği büyük bir açılışla İstanbulluların beğenisine sunulacağını söyleyen Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı her işte olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de başarılarıyla konuşulacağa benziyor.

Camekan Kafe, çocuk dostu kafe anlayışına sahip olup hem özel günlerde hem de toplu organizasyonlarda ailelerin rahatını düşünen bir hizmet kalitesine sahip. Ankaralıların beğenerek gittiği mekanlardan olan Camekan Kafe İstanbul'un en nezih semtlerinde hizmet verecek. Aynı zamanda franchise olarak farklı şehirlerde de hizmete açılacak bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Ali Atalı, enerji sektöründen sonra bambaşka bir sektörde başarıya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını sıklıkla dile getirmektedir.

İstanbul'daki yüzlerce mekânın arasından sıyrılacak olan Camekan Kafe, çok yakın bir zamanda İstanbullularla buluşacağa benziyor.

Kaynak: Bültenler