Ali Amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür Amasya'da yaşayan 84 yaşındaki Ali Mazlum, isteği üzerine maaşını çekip getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, yazdığı şiiri okuyarak ve dua ederek teşekkür etti.

Amasya'da yaşayan 84 yaşındaki Ali Mazlum, isteği üzerine maaşını çekip getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, yazdığı şiiri okuyarak ve dua ederek teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine dışarı çıkamayan Mazlum, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, koordine merkezinin yönlendirmesiyle Mazlum'un yaşadığı Bahçeleriçi Mahallesi'ne giderek maaş kartını aldı.

Maaşını çekip kendisine getiren ekibe yazdığı, "Bir gün olur şeker alıp kahveye giderim, kalmadı benim ne şehrim ne pazarım. Bir top kefen alır gider yatarım, Allah'a aşık oldum ben böyle gezerim. Devletime bizim yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Sizin gibi yardımsever çocukların gözlerinden öperim." şeklinde sözlerin yer aldığı şiiri okuyan Mazlum, dua ederek teşekkür etti.

Devletin böyle bir uygulaması olduğu için mutlu olduklarını dile getiren Mazlum, "Sağ olsunlar, bir telefonumla geldiler, maaşımız çekip getirdiler. Biz devletimizin koyduğu kurallara uyuyoruz. Devletimiz de bize sahip çıkıyor. İnşallah bu virüs gidecek ülkemizden." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi çarşı bekçisi Uğur Kemal ise Ali amcanın okuduğu şiirin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Amcamız bizi arayıp maaşını almamızı talep etti. Biz de maaşını çekip getirip kendisine teslim ettik. Bize ettiği dualarla söylediği şiirlerle gayet mutlu olduk, duygulandık. Ali amcamıza dualarından dolayı teşekkür ederiz. Bizler yaşlılarımızın bir telefon kadar yakınındayız. Yeter ki onların canı sağ olsun, bize telefon etsinler." diye konuştu.

Kaynak: AA