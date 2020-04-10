Ali Amca bağış yapabilmek için polis çağırdı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Balıkesir, Altıeylül, Polis, Yaşam

Ali Amca bağış yapabilmek için polis çağırdı

Balıkesir'de evinden çıkamayan 70 yaşındaki Ali Memiş ve ailesi, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 4 bin 500 lira destekte bulundu.

10.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:40
Ali Amca bağış yapabilmek için polis çağırdı

Balıkesir'de evinden çıkamayan 70 yaşındaki Ali Memiş ve ailesi, çağırdığı polislerin yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 4 bin 500 lira destekte bulundu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Bahçelievler mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Memiş ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Ali Memiş, polisi aradı. Çağrı üzerine eve giden Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu anlatan Ali Memiş'in verdiği 4 bin 500 lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı. Polis ekipleri, yeniden eve giderek Ali Memiş'e dekontu teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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