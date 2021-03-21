Ali Aksu başkanlığa yeniden aday
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Ali Aksu başkanlığa yeniden aday

21.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:52
Ali Aksu başkanlığa yeniden aday

Bir dönem Serik Belediyespor Kulübü başkanlığı yapan Ali Aksu yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.

Bir dönem Serik Belediyespor Kulübü başkanlığı yapan Ali Aksu yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Serik Blediyespor'da 3. Lige ilk çıktığında kulüp başkanlığını yapan ve ilk yılında 2. Lig play off mücadelesinde Adana'da Çorumspor ile yapılan mücadelede 2. Lig kapısından dönen Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak olan olağan genel kurulda listesi ile birlikte aday olduğunu açıklayan Ali Aksu, "Serik Belediyespor benim sevdamdır. Serik Belediyespor 3. Lige çıktığı yıl kulüp başkanlığını yapmıştım. Takımı 2. Lige çıkarmak için elimizden geleni yaptık ancak finalde kaybetmiştik. Serik belediyespor kulübümüz bu yıl 2. Ligde en iyi şekilde mücadele ediyor. Pandemiden dolayı genel kurul 2-3 defa ertelenmişti. Serik halkı ve Serik sporu sevenlerin sürekli kamuoyunda başkan olmamı istiyorlar. Bende Serik sporu çok seviyorum. Sürekli başkan olmamı isteyen büyüklerimiz var. Yaptığım son görüşmelerden sonra mevcut başkan Ramazan Kaçar'da aday olmayacağını belirtti. Bende ekibimle birlikte kongrede adayım. 

Belediye Başkanımız Enver Aputkan başta olmak üzere tekrar yeniden başkanlığa seçildiğim takdirde Serik sporu Serik halkı ve spor severler ile spor dostu büyüklerimle birlikte en iyi şekilde layık olduğu şekilde temsil edeceğiz. Alt yapı için de tesisleşme için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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