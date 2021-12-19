Ali Aköz: "Kırılgan yapımız bugün de devam etti" - Haberler Spor
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Ali Aköz: "Kırılgan yapımız bugün de devam etti"

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Spor

- Ali Aköz: "Kırılgan yapımız bugün de devam etti" Bursaspor Teknik Sorumlusu Ali Aköz, "Top bizde fazla kalmasına rağmen kırılgan yapımız bugün de devam etti" dedi.

- Ali Aköz: "Kırılgan yapımız bugün de devam etti"

BURSA - Bursaspor Teknik Sorumlusu Ali Aköz, "Top bizde fazla kalmasına rağmen kırılgan yapımız bugün de devam etti" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Bursaspor'da Teknik Sorumlu Ali Aköz, topun kendilerinde daha fazla kalmasına rağmen mağlup olduklarını dile getirerek, "Kazanmak istediğimiz bir maçı geride bıraktık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık ve gol fırsatını kaçırınca dönen topu kendi kalemizde gördük. Son 20 dakika hücumu düşündük. Top bizde fazla kalmasına rağmen kırılgan yapımız bugün de devam etti. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Massimo Bruno'nun oyundan alınmasının sorulması üzerine Aköz, "Massimo Bruno önemli bir oyuncu ama ayağında 2 haftadır bir problem var. Belli zamanlarda onu tutuyor ve o yüzden oyundan aldık" dedi.

Ali Aköz: Kırılgan yapımız bugün de devam etti

Ali Aköz: Kırılgan yapımız bugün de devam etti

Ali Aköz: Kırılgan yapımız bugün de devam etti

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Spor Haberleri

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