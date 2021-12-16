Ali Aköz: "Bursaspor camiasından özür diliyoruz" - Haberler Spor
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Ali Aköz: "Bursaspor camiasından özür diliyoruz"

Ali Aköz:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ali Aköz, 4-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinden sonra Bursaspor camiasından özür diledi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ali Aköz, 4-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetinden sonra Bursaspor camiasından özür diledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Ali Aköz, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Büyük Bursaspor camiasından özür diliyoruz. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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