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Ali Akman ve Kubilay Kanatsızkuş Açıklamalarda Bulundu

Bursaspor’un iki genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kubilay Kanatsızkuş, Giresunspor mağlubiyetini iş kazası olarak değerlendirirken, Ali Akman ise "Bursaspor’da çok iyi işler yaptıktan sonra kesinlikle Avrupa’ya gitmek istiyorum. Türkiye’yi ve sizleri gururlandırmak istiyorum" dedi.

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14

Bursaspor'un iki genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ve , gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kubilay Kanatsızkuş, Giresunspor mağlubiyetini iş kazası olarak değerlendirirken, Ali Akman ise "Bursaspor'da çok iyi işler yaptıktan sonra kesinlikle 'ya gitmek istiyorum. Türkiye'yi ve sizleri gururlandırmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Dugout

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