Ali Akman ve Kubilay Kanatsızkuş Açıklamalarda Bulundu

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14

Bursaspor'un iki genç santrforu Kubilay Kanatsızkuş ve Ali Akman, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kubilay Kanatsızkuş, Giresunspor mağlubiyetini iş kazası olarak değerlendirirken, Ali Akman ise "Bursaspor'da çok iyi işler yaptıktan sonra kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'yi ve sizleri gururlandırmak istiyorum" dedi.