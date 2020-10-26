Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında? Ali Hangi takımlarda oynadı?
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Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında? Ali Hangi takımlarda oynadı?

26.10.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:55
Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında? Ali Hangi takımlarda oynadı?

Ali Akman, U16 ve U17 milli takımında attığı goller ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında? Ali Hangi takımlarda oynadı?

Birçok başarılı performansa imza atan futbolcu Ali Akman kimdir? Ali Akman kaç yaşında? Ali Hangi takımlarda oynadı?

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 doğrumlu Ali Akman İnegölspor alt yapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman santrafor, forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.İnegölspor'dan 2015 yılında Bursaspor altyapısına gelen genç milli oyuncu, geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Timsah'ın eski hocası Samet Aybaba tarafından A Takım'a alınan Akman, Timsah'ın kötü performansı sebebiyle forma şansı bulamamıştı.

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