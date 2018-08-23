Ali Ağaoğlu, Arabası Gibi Kullandığı Helikopterle Annesinin Elini Öpmeye Geldi

Bodrum'da tatil yapan Ali Ağaoğlu, bayramın ilk günü helikopteriyle İstanbul'a gidip annesi Asiye Ağaoğlu'nun elini öptü.

ANNESİNİN ELİNİ ÖPTÜ KAVURMAYLA BODRUMA GERİ DÖNDÜ

Bayramı Bodrum'da geçiren iş insanı Ali Ağaoğlu, bayramın ilk günü annesi Asiye Ağaoğlu'yla görüşmeye geldi. Helikopter'le Bodrum'dan İstanbul'a gelen Ağaoğlu, annesinin elini öptü. Daha sonra da annesinin yaptığı kavurmayla Bodrum'a döndü.