Ali Ağaoğlu, Arabası Gibi Kullandığı Helikopterle Annesinin Elini Öpmeye Geldi
Her yere helikopteri ile giden ünlü iş adamı Ali Ağaolu, bayram günü annesinin elini öpmek için Bodrum'dan helikopterle İstanbul'a geldi.
Bodrum'da tatil yapan Ali Ağaoğlu, bayramın ilk günü helikopteriyle İstanbul'a gidip annesi Asiye Ağaoğlu'nun elini öptü.
ANNESİNİN ELİNİ ÖPTÜ KAVURMAYLA BODRUMA GERİ DÖNDÜ
Bayramı Bodrum'da geçiren iş insanı Ali Ağaoğlu, bayramın ilk günü annesi Asiye Ağaoğlu'yla görüşmeye geldi. Helikopter'le Bodrum'dan İstanbul'a gelen Ağaoğlu, annesinin elini öptü. Daha sonra da annesinin yaptığı kavurmayla Bodrum'a döndü.
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