Algspor golcüsünü buldu

GAZİANTEP (İHA) - T. Kadın Futbol Süper Liginin en güçlü şampiyon adaylarından birisi olan Gaziantep Algspor, kadrosuna takviyelerini sürdürüyor. Gaziantep ekibi son olarak Demokratik Kongo'lu golcü isim Ruth Kipoyi Monique'yi kadrosuna kattı.

Geçen sezonki kadrosunu koruyan Gaziantep Algspor, Demokratik Kongo'lu golcü isim Ruth Kipoyi Monique'yi kadrosuna kattı. Hem geniş, hem de merkezde oynayabilme özelliğe sahip olan Ruth Kipoyi Monique, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken Algspor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, ligde ses getirecek bir forvet oyuncusunu kadroya dahil ettiklerini ifade etti. Kongolu oyuncu Ruth Kipoyi Monique, hedefi olan şampiyonluğu yaşamak için Gaziantep Algspor'a geldiğini ifade etti.

"Monique takımımıza güç katacaktır"

Gaziantep ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Ruth Kipoyi Monique'nin santraforda önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Geçen yılki mevcut kadromuzu koruduk. Üstüne kaliteli isimler takviye yaparak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ruth Kipoyi Monique'de o isimler birisi oldu. Kongolu oyuncunun takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Oldukça zorlu ve değişik bir lig bizi bekliyor. Daha öncede dediğim gibi hedefimiz tabi ki şampiyonluk" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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