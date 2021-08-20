Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde altın ödül kazandı
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Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde altın ödül kazandı

Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde altın ödül kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siemens Healthineers Türkiye'nin online Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, 18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Sağlıkta Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası" seçilerek iletişim dünyasının prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazandı.

Siemens Healthineers Türkiye'nin online Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, 18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Sağlıkta Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası" seçilerek iletişim dünyasının prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazandı.

Siemens Healthineers Türkiye tarafından Nisan 2021'de erişime açılan Algoritmalar ve Bitkiler Sergisi, dünyanın saygın iş ödülleri arasında bulunan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden Altın Ödül almaya hak kazandı. Bu yıl 18.'si düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'ne yaklaşık 4 bin proje başvuruda bulundu. Şirketin dünyada bir ilki temsil ettiği belirtilen sergisi, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Sağlıkta "Yılın En Başarılı İletişim/PR Kampanyası" kategorisinin kazananı oldu.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri için her yıl 70'i aşkın ülkeden tüm sektörlerdeki kurumlardan binlerce başvuru yapılıyor. Ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için tüm dünyadan üst düzey yöneticiler değerlendirmelerde bulunuyor. Bu yılki ödülü kazananları, Haziran-Ağustos ayları arasında değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 260'tan fazla yöneticinin değerlendirmeleriyle belirlendi.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, kazanılan ödül hakkında şöyle konuştu: "Algoritmalar ve Bitkiler sergimizi bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine teşekkür ederiz. Teknoloji, bilim ve sanatın bir araya geldiği ve bu anlamda bir ilki temsil eden projemizle dünyanın saygın iş ödüllerinden biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden Altın Ödül almak bizim için gurur verici. Bu keyifli projede emeği geçen herkese katkıları için teşekkür ederim".

18. Stevie Uluslararası İş Ödülleri için bu yıl ödül töreni Covid-19 pandemisi nedeniyle 8 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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