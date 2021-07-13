Algorand ALGO Coin nedir? Güncel Algorand Coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Algorand ALGO coin, blok zinciri, izinsiz, saf bir hisse kanıtı blok zinciri protokolüdür. Kök bloğun rastgele seçilmiş doğrulayıcılar tarafından (bilgisayar gücü kullanılarak) doğrulanması gereken iş kanıtı blok zincirlerinden farklı olarak, saf hisse kanıtı yaklaşımında tüm doğrulayıcılar birbirleri tarafından bilinir ve yalnızca üzerinde anlaşmaya varmaları gerekir. Algorand ALGO Coin nedir?

Bugün için Algorand fiyat $0,856907 24 saatlik ticaret $162.662.480 hacmiyle şeklindedir. Fiyat son 24 saatte -2.3% azalmıştır. 3,1 Milyar ALGO coin dolaşım arzına ve maksimum 10 Milyar arzına sahiptir.

ALGO NEDİR?

Algorand, çok çeşitli uygulamaları destekleyen, kendi kendini idame ettiren, merkezi olmayan, blok zinciri tabanlı bir ağdır. Bu sistemler güvenli, ölçeklenebilir ve verimlidir, gerçek dünyada etkili uygulamalar için tüm kritik özelliklerdir. Algorand, yeni güven biçimleri oluşturmak için güvenilir performans garantileri gerektiren hesaplamaları destekleyecektir.

Algorand ana ağı Haziran 2019'da yayına girdi ve Aralık 2020 itibariyle günde yaklaşık 1 milyon işlemi gerçekleştirebildi.

ALGORAND'IN KURUCULARI KİMLERDİR?

Silvio Micali, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bilgisayar bilimi profesörü ve Algorand'ın kurucusudur. Güvenli iki taraflı hesaplama, elektronik nakit, kripto para birimleri ve blok zincir protokolleri teorisi ve pratiğine yaptığı temel katkılardan dolayı Turing Ödülü'nü (2012'de) almıştır. Bu onu dünyanın önde gelen kripto yaratıcılarından biri yapıyor.

ALGORAND'I BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Algorand, Bitcoin ve diğer blok zincirlerin yavaş işlem sürelerine yanıt olarak işlemleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak için icat edildi. Algorand, izinsiz bir saf hisse ispatı blok zinciri protokolüne dayandığı için çok düşük işlem ücretleri ve madencilik ( Bitcoin'in enerji yoğun süreci gibi) olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

ALGORAND AĞI NASIL GÜVENLİDİR?



Algorand blok zinciri, izinsiz, saf bir hisse kanıtı blok zinciri protokolüdür. Kök bloğun rastgele seçilmiş doğrulayıcılar tarafından (bilgisayar gücü kullanılarak) doğrulanması gereken iş kanıtı blok zincirlerinden farklı olarak, saf hisse kanıtı yaklaşımında tüm doğrulayıcılar birbirleri tarafından bilinir ve yalnızca üzerinde anlaşmaya varmaları gerekir. Yeni bir blok oluşturmak için bir sonraki blok.

DOLAŞIMDA KAÇ ALGORAND (ALGO) COİN VAR?

Algorand blok zincirinin doğuşu, 10 milyar ALGO'nun basıldığını belirtir. Sabit ve değişmez 10 milyar ALGO'nun dağıtımı, 2024'ün ilk planı yerine 2030'da sona erecek. Algorand'ın tokenomikleri hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın .