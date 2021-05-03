ALGOLAB'a PRO sürüm ve yeni tasarım geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALGOLAB'a PRO sürüm ve yeni tasarım geldi

ALGOLAB'a PRO sürüm ve yeni tasarım geldi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ın PRO sürümünü, yeni ara yüzü ve donanımlı özellikleri ile kullanıcılarının hizmetine sundu.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ın PRO sürümünü, yeni ara yüzü ve donanımlı özellikleri ile kullanıcılarının hizmetine sundu.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, ALGOLAB PRO sürümünde, Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar AçıkDeniz internet bankacılığı bilgileri ile yönlendirme olmaksızın platform üzerinden kayıt-giriş yapabilirken, kurum müşterisi olmayan yatırımcılar ise mail adresi ile demo hesap açarak kayıt oluşturabiliyor.

PRO sürümde, 'Hazır Stratejiler', 'Sürükle Bırak' ya da 'Kodlama Editörü'nün yanında DropCopy Entegrasyonu özelliği ile borsada gerçekleşen emirlerin miktar ve durumlarına göre algoritma kurgulanabilecek.

Yeni sürümle ayrıca piyasaların anlık takip edilip derinlik, alıcı-satıcı, bilanço verileri gibi detay bilgilerin görülmesi, emir girişinde Kar Al Zarar Durdur gibi özel tip emirler eklenmesi de mümkün olacak.

Kişiselleştirilebilir ekranlar ile yatırımcılara özgün ve konforlu çalışma alanı sunan platformda, Deniz Yatırım müşterileri, mevcut portföylerini görüntüleyerek işlem yapmak istedikleri hesapları seçebilecek, gerçekleşen işlemler için anlık SMS/e-posta bildirimi alabilecek.

Yatırım konusunda tecrübesi bulunmayan kişilerden deneyimli yatırımcılara herkesin kullanımına açık platformda, yeni indikatör eklemeleri ile teknik kütüphaneden yararlanılabilecek, C# yazılım dilinde risk ve getirisine uygun sınırlamaların olmadığı algoritmalar oluşturulabilecek.

Paramın Kaptanı ile kişiye özel risk ve getiri tavsiyesi

Pro sürümle hayata geçirilen "Paramın Kaptanı" entegrasyonu ile ise kişiye özel risk ve getiri anketi uygulayarak, hisse senetleri, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları için tavsiye alınabilecek. Yatırımcılar böylece belirledikleri tutara göre portföylerini yapay zeka ile otomatik olarak yönetebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, dijitalleşmenin önem taşıdığı bu dönemde ALGOLAB'ın PRO sürümünü kullanıcıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "2019 yılından bu yana Türkiye'de algoritmik işlemler konusuna öncülük eden ve binlerce kullanıcının deneyimlediği ALGOLAB'ın PRO sürümünü, platformun hem mobil uygulama hem web sitesi tarafında sağladığı olumlu gelişmelerin teşviki ile geliştirdik. ALGOLAB'ın, yeni ara yüzü ve birçok donanımlı özelliği ile robot gücüne dönüşen hizmetlerde hataları en aza indirgediğini gözlemliyoruz. Diğer yandan hizmet kalitemizin artmasıyla, müşterilerimiz de bu yöndeki servislere hızlı ve kolay erişebiliyor. Yeni stratejiler ve kullanıcı deneyimlerini artırmaya yönelik geliştirdiğimiz PRO sürüm ile kişiselleştirilmiş ekranlar üzerinden tecrübeli veya tecrübesiz yatırımcıların, diledikleri düzey ve fikirde işlemlerini gerçekleştirebilmesini ve platform üzerinden farklı bakış açıları kazanabilmelerini hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın bu alandaki yetkinliğini artırmak üzere çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ALGOLAB'a PRO sürüm ve yeni tasarım geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:23:58. #1.16#

title