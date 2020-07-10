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ALG Spor UEFA Şampiyonlar Liginde

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16. haftada durdurulan Kadınlar 1. liginde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Gaziantep ALGSPOR, TFF yönetim kararı ile lig birincisi oldu.

ALG Spor UEFA Şampiyonlar Liginde
10.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:26

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16. haftada durdurulan Kadınlar 1. liginde 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Gaziantep ALGSPOR, TFF yönetim kararı ile lig birincisi oldu.

Normal sezonda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep ALGSPOR, lig liderliğini ve UEFA Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazandı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-0 yenen sarı-grili takım şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu kanıtlamıştı.

TFF Kadınlar 1. liginde birinciliğinin ilan edilmesiyle birlikte Gaziantep ALGSPOR şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Sarı-Grili takımın önümüzdeki sezon UEFA'da mücadele edecek olması şehirde büyük heyecan oluşturdu. Kulüp Başkanı Ali Gözcü ve yönetim şimdiden kolları sıvayarak şehrimizi Avrupa'da başarıyla temsil edecek kadro kurmanın hazırlıklarına başladılar.

Kentte büyük gurur yaşattı

Bu sezon elde ettiği liderlikle Şampiyonlar Ligini sonuna kadar hak eden ALGSPOR'un lig liderliği ve Şampiyonlar Ligine katılacak olması kente büyük gurur yaşattı. Gaziantep futbol tarihinde ilk kez bir takımın ligi hem birinci bitirmesi hem de dünyanın en büyük turnuvalarından "Şampiyonlar Ligi"nde mücadele edecek olmasından dolayı Gaziantep Valiliği, Vali Davut Gül, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ALG Spor'u kutlayan mesajlar yayımladılar.

En büyük destek Vali Gül'den

Kentimizde "Spor Şehri Gaziantep" sloganıyla yola çıkan Vali Davut Gül, Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Gaziantep ALGSPOR'a desteğini esirgemedi. İç sahada oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Oyuncularımızı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte başardık"

Hiç şüphesiz en büyük alkışı Kulüp Başkanı Ali Gözcü hak etti. Kadın futbolunun gelişiminde büyük özveri ortaya koyan ve hiçbir destek almaksızın yönetim kurulu arkadaşlarının da çabasıyla ALGSPOR'u ayakta tutan Ali Gözcü bu zaferin en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Başkan Ali Gözcü, büyük gurur yaşadıklarını belirterek: "Sezonu normal bir şekilde tamamlayarak liderliğimizi pekiştirmek isterdik; ama nasip böyleymiş. Gerçekten bunu çok hak ettik, çok çalıştık, çabaladık, yılmadık. Malzemecisinden, teknik ekibine; oyuncusundan yöneticisine ve hiç şüphesiz taraftarlarımızın desteğiyle bu zaferi hep birlikte hak ettik. Bizi bir başka gururlandıran şehrimizi Avrupa'da temsil edecek olmanın mutluluğu, heyecanı ve bir ilki gerçekleştirmenin coşkusudur. İnşallah şehrimize, ülkemize yakışır sonuçlar almaya devam ederiz." dedi.

Taraftarlarımızın fedakarlıkları unutulmaz

Başkan Gözcü, taraftarlara ayrı parantez açarak, "Bu şampiyonluğun en büyük mimarı taraftarlarımız. Takımımızı iç sahada ve deplasmanlarda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bize verdikleri destek ve güç ile engelleri aştığımızı düşünüyorum. Taraftarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gaziantep halkından ricam UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelemizde yanımızda olmalarıdır" dedi.

Hocamız ve takımımızla gurur duydum

Kulüp Başkanı Ali Gözcü son olarak teknik ekip ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bence alkışın en büyüğünü onlar hak ediyor. Biz mutfağın bir kısmındayız; ama onlar büyük özveri ve fedakarlık göstererek bu şampiyonluğun mimarı oldular. Büyük özveri ile çalışan başta hocamız Aslı Canan Sabırlı, teknik heyeti ve tüm oyuncularımıza verdikleri bu mücadeleden ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Onları yürekten alkışlıyor ve hocamızla, oyuncularımızla gurur duyuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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