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ALG Spor, Trabzonspor'u 4 golle devirdi

ALG Spor, Trabzonspor'u 4 golle devirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-0 mağlup etti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 4. haftasında Gaziantep ALG Spor, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u 4-0 mağlup etti. Mariam'ın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta diğer golü de Ruth atarken Gaziantep ALG Spor, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-grili takım maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Trabzonspor'u deplasmanda farklı mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşandı. Teknik Direktör Hasan Vural, ligin önemli ekiplerinden olan Trabzonspor karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Ali Gözcü, takımı tebrik etti

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Gözcü, "Ligde her geçen hafta daha da iyi oynamaya başladık. Trabzonspor gibi zorlu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz ve bu galibiyet serisini sezon sonuna kadar sürdürüp mutlu sona ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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