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ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu

TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde top koşturan Gaziantep ALGSPOR Kulübü bu yıl 4. cüsügerçeleştirilenRumkale Su Sporları festivaline katılarak ilgi odağı oldu.

GAZİANTEP (İHA) - TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde top koşturan Gaziantep ALGSPOR Kulübü bu yıl 4. cüsügerçeleştirilenRumkale Su Sporları festivaline katılarak ilgi odağı oldu.

Gaziantep'i 1. Ligde temsil eden Kadın Futbol Takımı ALGSPOR, Gaziantep büyükşehir belediyesinin daveti üzerine 4. Rumkale su sporları festivaline katıldı. Keyifli dakikalar geçiren sarı grili ekibe yoğun ilgi vardı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ALGSPOR Kulüp başkanı Ali GÖZCÜ ile bu yıl ki sezonu değerlendirip başarılar diledi. Protokol ile bir öğle yemeğine de katılım sağlayan takım morallerinin yüksek olduğu gözlerden kaçmadı. Sezona çok önemli transferlerle başlayan takım bu yılki hedeflerinin mutlaka Şampiyonluk olacağını söyledi. Başkan Ali GÖZCÜ, Gaziantep Valisinin "Spor Kenti Gaziantep" parolasının arkasında durduklarını ve bu kent için spor adına her şeyi yaptıklarını dile getirerek organizasyon için teşekkür etti.

Yavuzeli İlçesi'nde bulunan, Fırat'ın incisi olarak gösterilen tarihi Rumkale'nin kıyılarında gerçekleşen festivalde eşsiz manzara eşliğinde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve 8 takımın katıldığı sutopu branşında 150 sporcu derece için yarıştı. Yarışmaların startını festivale katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol beraber verdi.

Öte yandan festivalde su kayağı, jet ski, flyboard, wakeboard ve serbest dalış rekortmeni Yaren Türk tarafından serbest dalış gösterileri yapıldı. - GAZİANTEP

ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu

ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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