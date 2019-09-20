ALG Spor'dan rakiplerine gözdağı

20.09.2019 17:14

TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG spor yeni sezon öncesinde yeni transferlerle iddialı bir kadro oluşturdu.



Türkiye'deki kadın futbol takımlarının güçlü ekiplerinden Gaziantep ALG Spor yaptığı transferle kadrosunu güçlendirirken sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktörlüğünü Aslı Canan Sabırlı'nın yaptığı ALG Spor, Kocaeli kadın futbol takımı ve kadınlar milli takım oyuncusu Medine Erkan, Beşiktaş kadın futbol takımı ve Kadınlar A Milli Futbol takım oyuncusu kaleci Gamze Yaman, Karadeniz Ereğlispor ve Kadınlar A Milli Futbol takımı oyuncusu Kezban Tağ, Kireçburnu kalecisi ve milli takım oyuncusu Ezgi Çağlar, BJK Kadın futbol takımının milli oyuncusu Emine Ecem Esen ve Samsun Gücü'nden Mihriban Topal gibi deneyimli oyuncuları kadrosuna kattı.



Yabancı transferler



ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, yabancı oyuncu kontenjanını Beyaz Rusya Milli Takımının orta saha oyuncusu Lynko Alesia, Beyaz Rusya'nın Minks FC takımının deneyimli oyuncusu Güney Afrikalı Sebati Rachel Raesetja ve Madiba Letago ile Ukrayna Milli Takımının başarılı orta saha oyuncusu Pereviznyk Kristina'dan yana kullanarak bayanlar futbol liginde güçlü bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.



"Yabancı oyuncularımız Gaziantep'i çok sevdi"



Geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde şampiyonluğu kaçırdıklarını vurgulayan Başkan Ali Gözcü," "Ligimizde yer alan rakiplerimiz kadar bizde şampiyonlukta iddialıyız. Bu sezon yaptığımız yerli ve yabancı transferlerle ligin en güçlü ekibini oluşturmaya çalıştık. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarımızı hızlandırdık. Takıma yeni katılan yabancı oyuncularımızda Gaziantep'i çok sevdiler ve kısa zamanda bize uyum sağlamış durumdalar. Bu kadro ile ligde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



"Hedefimiz şampiyonluk"



Gaziantep ALGSPOR Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı ise yaptığı açıklamada, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nde yer alan takımların çok güçlü olduklarına dikkat çekerek, " Sezon öncesi tüm kadın futbol takımlarına başarılar diliyorum. Ligimizde çok iddialı takımlar var. Ama biz bu sezon çok güçlü bir kadro oluşturduk. Başkanımız Ali Gözcü, kısıtlı imkanlarına rağmen bu sezon takıma önemli oyuncular transfer ederek kadromuzu daha da güçlendirdi. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA