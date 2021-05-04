ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert tepki
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ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert tepki

ALG Spor'dan Beşiktaş maçı hakemine sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar 1. Ligi yarı final maçında karşılaştığı Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu 2-1 mağlup olarak final şansını kaçıran Gaziantep ALG Spor, maçın ardından orta hakem Cansu Tiryaki'ye sert tepki gösterdi.

Kadınlar 1. Ligi yarı final maçında karşılaştığı Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu 2-1 mağlup olarak final şansını kaçıran Gaziantep ALG Spor, maçın ardından orta hakem Cansu Tiryaki'ye sert tepki gösterdi.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar 1. Ligi yarı final maçında karşılaştığı Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Maçın ardından orta hakem Cansu Tiryaki'ye yönetimi nedeniyle tepki gösteren ALG Spor, karşılaşmanın ilk yarısında kaleye giden bir topa yapılan elle müdahaleye penaltı ve kırmızı kart verilmediğini belirterek, "Adalet istiyoruz" dedi.

"Galibiyetimiz, şampiyonluğumuz engellendi"

Yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayan ALG Spor yönetimi, "2020-2021 Kadınlar 1. Liginde mücadele eden takımımız ALG Spor, bu sezona da büyük bir özveriyle hazırlanmıştır. Grup maçlarını gol yemeden birinci olarak tamamlamıştır. Futbol otoriterleri ve basın camiası tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmiştir. Takımımız, 2 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile yarı finalde karşılaşmıştır. Maçın büyük bir kısmında maçın tek hakimi olan ALG Spor akıllara durgunluk veren hakem hataları ile uzatmalara giden maçı penaltı atışları sonrası 2-1 kaybetmiştir. Karşılaşmayı yöneten orta hakem Cansu Tiryaki üst üste verdiği hatalı kararlar ve maç boyunca oyuncularımıza uyguladığı psikolojik baskıyla maçı kötü yönetmiştir. Maçın 7. dakikasında futbolcumuzun kaleye giden vuruşunu rakip oyuncu Yağmur Uraz hakemin sadece 5 metre önünde dirseği ile çıkarmıştır. Burada hem penaltı verilmesi hem de oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekmektedir. Sadece bu pozisyonda değil, maç sırasında verdiği hatalı kararlarla maça Beşiktaş adına damga vurmuştur. Galibiyetimizin, belki de şampiyonluğumuzun engellendiği bu maçın ardından Futbol Federasyonu'ndan konu ile ilgili bir açıklama maalesef gelmemiştir. ALG Spor olarak talebimiz Kadın Futbol Ligi'nin marka değerini korumak adına tüm maçların profesyonel hakemler tarafından yönetilmesidir. Cansu Tiryaki'nin futboldan ve hakemlikten uzaklaştırılması, kadınlarımızın ve kızlarımızın hayallerini bundan sonra yıkmaması adına vicdani bir sorumluluktur. TFF Kadınlar Ligi yöneticilerinden konu ile ilgili bir açıklama bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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