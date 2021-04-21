ALG Spor çeyrek finali garantiledi

T. Kadınlar 1.Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunun 2. Maçını Fomget Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ile oynadı.

T. Kadınlar 1.Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunun 2. Maçını Fomget Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı ile oynadı. ALGSPOR müsabakadan 1-0 galip gelerek çeyrek turu garantiledi.

Antalya Zeki Arslan Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçta kapalı bir oyun sergileyen Fomget spor takımını zorda olsa 83. dakikada Derya Arhan'ın attığı golle 1-0 kazanan Gaziantep ALGSPOR oldu. Rakibine oranla daha iyi bir mücadele ortaya koyan sarı-grili takım Ankara ekibini 1-0 mağlup ederek tek maç kalasıya gruptan çıkmayı garantiledi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

1-0'lık galibiyetin ardından konuşan Başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve takımı tebrik ederek adım adım hedefe yürüdüklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı