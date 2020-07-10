Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı.

Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı
10.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:50

Bolu'nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı. Göletin bulunduğu köyde yaşayan vatandaşlar durumdan endişeli olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyü Çatak Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz aylarda toplu balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti'nde alg patlaması meydana geldi. Yaşanan olayın ardından gölün üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Balık ölümlerinin ardından alg patlamasıyla gölün üzerinin tamamen yeşil örtüyle kaplanması köylüleri tedirgin etti. Gölete gelen suyun bulunduğu yerde kendilerinin kullandığı şebeke suyu olduğunu söyleyen köylüler, yetkililerden araştırma yapılmasını istedi.

"Oksijen bittiği için oluyormuş"

Bölücekova köyünde yaşayan Haşim Yıldız, alg patlamasının ilk gördüklerinde korktuklarını belirterek, "Ramazan bayramında göletin içindeki balıklar öldü. Balıklar öldükten 1 hafta sonra alg patlaması oldu. Gölün üzeri yemyeşil oldu. İlk gördüğümüzde şaşırdık. Tahminimize göre balıklar öldüğü için oldu. Gördüğümüzde korktuk. Bu zamana kadar hiç yeşil olmamıştı. Dalga biraz kenarlara götürüyor. Şuan biraz kaybolmuş ama sabah kalktığımızda komple yeşil oluyor üzeri. Biraz araştırdığımızda sudaki oksijen bittiği için oluyormuş" dedi.

"Araştırılmasını istiyoruz"

Balık ölümleri için test yapıldığını ancak alg patlamasıyla ilgili bir inceleme yapılmadığını söyleyen Yıldız, "Alg patlamasından dolayı endişemiz var. Araştırma yapılmadı. Balık ölümleri için gelindi. Test yapıldı ama alg patlaması için yapılmadı. Bu suyun geldiği yerde şebeke suyumuz var. Su içiyoruz. Sebze yapıyoruz. Hayvanlarımızı suluyoruz. Endişemiz var. Bu neden oluyor acaba? Önce balık ölümü, ardından alg patlaması. Bunun mutlaka bir sebebi var. Araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek Ekonomi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle 'Ayasofya' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle "Ayasofya" mesajı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Son Dakika: Üst klasman bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Üst klasman bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ozan Güven Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Falcao Okan Buruk Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 15:50:57. #1.15#
title