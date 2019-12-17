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Alfredo di Stefano Efsanesi

Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri gösterilen Alfredo di Stefano hem oyunculuğunda hem de teknik direktör olduğu dönemde etkisini kulübün her alanına işlemiş bir isim. Oyunculuk döneminde 1950 ve 60'larda İspanya ligi ve Avrupa kupalarını adeta domine eden takımın en büyük yıldızı olan di Stefano, teknik direktörlük döneminde de takımın kazanmaya odaklı ve yıldızların toplandığı bir kimlik belirlemesinde başrol oynadı.

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15

tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri gösterilen Alfredo di Stefano hem oyunculuğunda hem de teknik direktör olduğu dönemde etkisini kulübün her alanına işlemiş bir isim. Oyunculuk döneminde 1950 ve 60'larda ligi ve kupalarını adeta domine eden takımın en büyük yıldızı olan di Stefano, teknik direktörlük döneminde de takımın kazanmaya odaklı ve yıldızların toplandığı bir kimlik belirlemesinde başrol oynadı.

Kaynak: Dugout

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