Alfons Groenendijk: "Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi" - Haberler Spor
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Alfons Groenendijk: "Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi"

Alfons Groenendijk:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, yorucu bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, yorucu bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bugün sahada daha iyi olan onlardı. Maalesef biz bu duruşu bugün sergileyemedik. Katar'dan geldik, yorucu bir haftaydı. Her şeye rağmen mücadele etmeyi engelleyen bir şey değildi. Golleri çok basit yedik. Kolay penaltı kararı verildi. Ne olursa olsun bunlara cevap veren bir takım olmamız gerekiyordu. Yaptığımız değişikliklerden istediğimiz etkiyi alamadık. Önümüzde 18 maç daha var. Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi. Daha iyi bir görüntü bir veren Antalyaspor sunmak istiyoruz. Umarız Fenerbahçe maçıyla bunu gerçekleştiririz" dedi. - İZMİR

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