Alfons Groenendijk: "3 puan almak gelmiştik ama başaramadık" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alfons Groenendijk: "3 puan almak gelmiştik ama başaramadık"

Alfons Groenendijk:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" dedi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendimize bakmamız lazım. Son haftada bizim takıma ne oldu. Oturup konuşmamız lazım. Mükemmele yakın oynadığımız Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından sonra son 2 haftada bu takıma ne değişti. İlk 2 dakika 6 top kaybı yaptık. 90 dakikada 57 top kaybı ile oynadık. Çok fazla bizim için. Bu top kayıplarına şaşkınlık içerisindeyiz. Böyle bir performans beklemiyorduk. Tüm bu nedenleri araştıracağız. Takım olarak iyi değildik. Topa sahip olamadık. Bu şekilde Galatasaray'ı oyunda tuttuk. Golden sonra maçın gidişatı değişti. Kupada oynayacağımız Giresunspor maçına yarından itibaren hazırlanacağız. Kötü performans için taraftarımızdan özür diliyorum. 3 puan almak için gelmiştik ama bunu başaramadık" diye konuştu. - İSTANBUL

Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

 Erman Toroğlu'dan canlı yayında Galatasaray yönetimine olay çağrı: Şeref madalyası verin

Erman Toroğlu'dan canlı yayında Galatasaray yönetimine olay çağrı: Şeref madalyası verin

 Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'da ilki yaşadı, taraftar sinirden çılgına döndü! Tepkiler çığ gibi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title