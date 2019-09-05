ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!
ALFEMO, orman yangınlarıyla yok olan doğa için örnek bir projeye imza atıyor. 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan İzmirli ALFEMO her çalışanı için fidan bağışlıyor.
İzmir'de gerçekleşen büyük orman yangınının ardından ormanları yeniden yeşertmek için ALFEMO, Ege Orman Vakfının yürüttüğü 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyasına büyük bir destek veriyor.
200 bin metrekarelik üretim alanıyla kente büyük bir istihdam sağlayan ALFEMO, İzmir'in doğasını da yeşillendiriyor.