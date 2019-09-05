ALFEMO her bir çalışanı için fidan dikiyor!

05.09.2019 16:33

İzmir'de gerçekleşen büyük orman yangınının ardından ormanları yeniden yeşertmek için ALFEMO, Ege Orman Vakfının yürüttüğü 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyasına büyük bir destek veriyor.

200 bin metrekarelik üretim alanıyla kente büyük bir istihdam sağlayan ALFEMO, İzmir'in doğasını da yeşillendiriyor.

Kaynak: Bültenler