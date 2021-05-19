Alfa Romeo'ya, Auto Bild'den üç kategoride ödül
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Alfa Romeo'ya, Auto Bild'den üç kategoride ödül

Alfa Romeo'ya, Auto Bild'den üç kategoride ödül
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Alfa Romeo, Auto Bild tarafından düzenlenen "2021 Tüm Sınıflarda En İyi Markalar" araştırmasında "Kompakt Otomobil", "Orta sınıf Otomobil" ve "Orta sınıf SUV" kategorilerinde birinci oldu.

Alfa Romeo, Auto Bild tarafından düzenlenen "2021 Tüm Sınıflarda En İyi Markalar" araştırmasında "Kompakt Otomobil", "Orta sınıf Otomobil" ve "Orta sınıf SUV" kategorilerinde birinci oldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, 60 binden fazla Auto Bild okuyucusu tarafından üç modeli ile üç farklı kategoride ödüllendirildi.

Alfa Romeo'nun farklı tasarımı, Auto Bild dergisi okuyucuları tarafından ödüle layık görüldü. Marka, derginin gerçekleştirdiği "2021 Tüm Sınıflarda En İyi Markalar" araştırmasında, üç modeli ile farklı kategorilerde ödül aldı.

Auto Bild, onuncu kez gerçekleştirilen "Tüm Sınıflarda En İyi Markalar" araştırması kapsamında okuyuculardan farklı sektörlerden en iyi markaları oylamalarını istedi. Oylama kapsamında tasarım dahil olmak üzere otomobil satın almaya yönelik temel kriterler masaya yatırıldı. Otomotiv sektöründe en küçük otomobilden SUV sınıfına kadar 14 segmentten 37 marka oylamaya dahil edildi. Toplamda 60 binin üzerinde okuyucu oylamaya katıldı.

Yapılan araştırmaya göre; Alfa Romeo Giulietta, "Kompakt Sınıf Otomobil", Giulia "Orta Sınıf Otomobil" ve markanın tarihindeki ilk SUV olan Stelvio ise "Orta Sınıf SUV" kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Aynı zamanda Alfa Romeo Giulia ve Stelvio, AUTO BILD satın alma araştırmasında üst üste beşinci kez sınıflarının lideri oldular.

60 binden fazla okuyucunun oylarıyla en güzel tasarıma sahip olan otomobil markası olduğunu kanıtlayan Alfa Romeo'nun, bugüne kadar çok sayıda uluslararası ödül kazanan üç modeli olan Stelvio, Giulia ve Giulietta, kısa süre önce markanın yönetim merkezi haline de gelen Centro Stile'de tasarlandı.

Alfa Romeo ekibinin tasarımcılarla yakın iş birliği içinde hayata geçirdiği otomobiller, güzellik ve dinamizmleri ile İtalyan markanın tasarımsal karakteristiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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