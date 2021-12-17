Alfa Romeo'ya Auto Bild'den ödül

Alfa Romeo'nun, sınırlı sayıda üretilen modeli Giulia GTAm, Auto Bild Sportscars okuyucu oylarıyla "İthal Sedan ve Station Wagon" kategorisinde "2021 Auto Bild Sportscars" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Giulia GTAm'nin, 540 Hp'lik motor gücüyle birleşen İtalyan tasarımı, Auto Bild Sportscars okuyucuları tarafından ödüle layık görüldü.

Alfa Romeo'nun şimdiye kadar ürettiği en güçlü otomobil olan Giulia GTAm, okuyucuların oylarıyla toplam 109 güncel spor otomobil modeli arasında "2021 Auto Bild Sportscars" seçildi ve "İthal Sedan ve Station Wagon" kategorisinde birinci oldu. Okuyucular, geçen sene de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'yu ödüllendirmişti.

Sadece 500 adet üretilen Giulia GTA'nın ünlü kısaltması "Gran Turismo Alleggerita" hafifleştirilmiş "Grand Tourer" anlamına geliyor ve markanın tarihindeki en efsanevi otomobillerden biri olan 1965 Giulia Sprint GTA'ya atıfta bulunuyor.

Ultra hafif malzemeler kullanılarak üretilen Giulia GTAm, Giulia Quadrifoglio'ya kıyasla 100 kg daha hafif ve 540 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorun modifiye edilmiş bir versiyonu ile donatılıyor. Bu da 187 HP/lt ile sınıfının en iyi spesifik güç üretimi anlamına geliyor.

Giulia GTAm pistteki tur sürelerinde olduğu kadar hızlanma açısından da olağanüstü bir performans sergiliyor. Giulia GTAm, Sauber Engineering ile Alfa Romeo arasındaki sinerjiyle doğrudan Formula 1'den aktarılan teknik bilgi kullanılarak özel olarak geliştirilip üretilmiş olmasıyla da öne çıkıyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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