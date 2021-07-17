Alfa Romeo ve Jeep'te satış lideri Birmot oldu
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Alfa Romeo ve Jeep'te satış lideri Birmot oldu

Alfa Romeo ve Jeep'te satış lideri Birmot oldu
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Birmot, Alfa Romeo ve Jeep marka araçların satışında 2020 yılı Türkiye birincisi oldu.

Birmot, Alfa Romeo ve Jeep marka araçların satışında 2020 yılı Türkiye birincisi oldu.

Şirket açıklamasına göre, aynı zamanda İstanbul'da il birincisi olan Birmot'un İstanbul Avrupa Şube Müdürü Mürsel Yakut'a plaketini, Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ile Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birmot Perakende Operasyonları Direktörü Mert Atılgan, "Birmot olarak tüm şubelerimizde olduğu gibi İstanbul'da da müşterilerimizle buluşmaktan, tercih edilmekten ve temsil ettiğimiz Alfa Romeo ve Jeep markalarında en çok satışı yapan olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi müşterilerimize hem satış hem de satış sonrası hizmetlerimizde en iyi deneyimi yaşatarak liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Birmot'un başarısı ve sektöre katkısı bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyor, nice başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv şirketlerinden olan Birmot, bünyesinde Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını barındırıyor.

Birmot İstanbul Avrupa şubesi, Fiat marka araç satışında da 2020 yılının birincisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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