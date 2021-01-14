Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılının Otomobili seçildi
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Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılının Otomobili seçildi

14.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:51
Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılının Otomobili seçildi

Alfa Romeo Tonale, What Car? dergisi okuyucularının oylarıyla "2021 Yılın Otomobili" ödüllerinde Okuyucu Ödülü 2021 yılının heyecan verici yeni otomobili olarak gösterildi.

Alfa Romeo Tonale, What Car? dergisi okuyucularının oylarıyla "2021 Yılın Otomobili" ödüllerinde Okuyucu Ödülü 2021 yılının heyecan verici yeni otomobili olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global tanıtımı, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, What Car? 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'nde Okuyucu Ödülü kazandı.

110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yılın sonunda seri üretimi başlayacak olan Tonale, henüz yollarla buluşmadan otomobil meraklılarının dikkatini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen What Car? Yayın Yönetmeni Steve Huntingford, "Aslında What Car? Okuyucu Ödülü son derece sıkı bir rekabete sahne olur. Bu sene Tonale, ikinci sırada bulunan otomobilden iki kat fazla oy toplayarak, oylamayı açık ara kazandı." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo logosunu taşıyan yeni bir SUV fikrinin insanları çok heyecanlandırdığını belirten Huntingford, konsept otomobile bakıldığında nedenini anlamanın çok kolay olduğunu kaydetti.

Alfa Romeo EMEA Bölge Başkanı Arnaud Leclerc ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tonale konsept otomobili, Alfa Romeo markasının geleceğine ışık tutarken, seri üretim otomobil ürün gamına dahil olan ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olarak da öne çıkıyor. Tonale, güzellik ve işlevselliği yansıtan kombinasyonla şimdiden otomobil severleri etkilemiş durumda. Ayrıca Alfa Romeo Tonale'yi yollarda görmek için duyulan heyecan da bizleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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