Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio ile "Yılın Performans Otomobili" ödülünü aldı

01.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:54

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, What Car? dergisinin düzenlediği 2020 yılının otomobili ödüllerinde Yılın Performans Otomobili seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, üçüncü kez ödüle layık görülen 2,9 litre hacimli V6 Bi-Turbo motorlu Giulia Quadrifoglio; sürüş dinamikleri, yüksek performansı ve günlük kullanıma uygun oluşuyla Quadrifoglio prestijini bir kez daha kanıtlayarak ödüle ulaşırken, fiyat kriterlerinde de rakiplerini geride bıraktı.

İngiltere'de yayınlanan What Car? dergisinin düzenlediği ödül kapsamında Giulia Quadrifoglio; Quadrifoglio prestijini bir kez daha kanıtlayarak rakiplerini geride bıraktı ve kategorisinin en üstünde yer aldı.

Giulia Quadrifoglio'yu ödüle, sınıfında lider sürüş dinamikleri, güçlü motorunun günlük kullanıma uygun oluşu ve yüksek performansı gibi özellikleri taşıdı. Otomobil, fiyat kriterlerinde de rakiplerine oranla daha iyi bir performans gösterdi.

Yüzde 50: 50 ön ve arka aks ağırlık dağılımı ve arkadan itişli mimarisiyle güçlü yol tutuşu sunan Giulia Quadrifoglio, 510HP güç üreten motoru ve 600 Nm torku sayesinde 307 km/s'lik maksimum hıza ve 3,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: AA