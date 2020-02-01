Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio hat-trick Yaptı!

01.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:41

Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio ile üçüncü kez "Yılın Performans Otomobili" ödülünü kazandı.







İngiltere'de yayınlanan "What Car?" Dergisi'nin düzenlediği ödül kapsamında Giulia Quadrifoglioödüle layık görüldü. Giulia Quadrifoglio'yu ödüle, sınıfında lider sürüş dinamikleri, güçlü motorunun günlük kullanıma uygun oluşu ve yüksek performansı gibi özellikleri taşıdı. Otomobil, fiyat kriterlerinde de rakiplerine oranla daha iyi bir performans gösterdi.



What Car? Dergisi Editörü Steve Huntingford konuya ilişkin değerlendirmesinde; "Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio üç yıl üst üste What Car? Dergisi tarafından Yılın Performans Otomobili seçildi. Bu başarının birçok nedeni var ancak Giulia Quadrifoglio'yu çekici kılan en önemli özellikleri arasında, Ferrari mühendisleri tarafından geliştirilen 2,9 litre hacimli V6 Bi-Turbo motor yer alıyor. 510 HP güç üreten arkadan itişli motor, hava koşulları ne olursa olsun mükemmel çekiş sağlıyor. Akıcı vites geçişleri ise otomobilin genel karakteristiğiyle uyumlu ve benzersiz bir konfor sunuyor. Böylelikle Giulia, günlük kullanıma uygun bir performans otomobili olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.



Yüzde 50: 50 ön ve arka aks ağırlık dağılımı ve arkadan itişli mimarisiyle öne çıkan Giulia Quadrifoglio, 510HP güç üreten motoru ve 600 Nm torku sayesinde fabrika verilerine göre 307 km/s'lik maksimum hıza ve 3,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor.



