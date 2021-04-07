Alfa Romeo'dan nisan kampanyası
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Alfa Romeo'dan nisan kampanyası

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Alfa Romeo'dan nisan kampanyası

Alfa Romeo, nisan ayı satış kampanyasında dizel otomatik Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar teslimde cazip fırsatlar sunuyor.

Alfa Romeo, nisan ayı satış kampanyasında dizel otomatik Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar teslimde cazip fırsatlar sunuyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, nisan ayında avantajlı nakit indirim kampanyası gerçekleştiriyor.

Sportif tasarımıyla dikkati çeken, dizel otomatik Sprint versiyon Giulietta'lar Alfa Romeo showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Nakit alımlarda 27 Bin 750 TL'ye varan indirimli Sprint Giulietta'larda 18 inçlik alüminyum jantlar, 6,5" Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, kırmızı dikişli kumaş -Alcantara- spor koltuklar, sportif süspansiyon ve arka park sensörleri gibi özellikler bulunuyor.

Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia'ya sahip olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Ay boyunca, sınırlı sayıda 2020 model yılı Giulia ve Stelvio'da 200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı da sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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