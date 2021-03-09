Alfa Romeo'dan mart ayına özel kampanya

Alfa Romeo'nun mart ayına özel kampanyası kapsamında Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar tesliminde indirimler sunuluyor.

Tofaş açıklamasına göre, Alfa Romeo, mart ayında nakit indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Ay boyunca dizel otomatik Giulietta'nın "Sprint" versiyonları 299 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Sportif tasarımıyla dikkati çeken Sprint versiyon Giulietta'larda, 18 inçlik alüminyum jantlar, 6,5 inç dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon, kırmızı dikişli kumaş Alcantara spor koltuklar, sportif süspansiyon ve arka park sensörleri gibi özellikler bulunuyor.

Mart ayında Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia sahibi olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor.

Alfa Romeo Stelvio ve Giulia için ay boyunca 360 bin TL'ye 18 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı da sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak