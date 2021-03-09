Alfa Romeo'dan mart ayına özel kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alfa Romeo'dan mart ayına özel kampanya

09.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:30
Alfa Romeo'dan mart ayına özel kampanya

Alfa Romeo'nun mart ayına özel kampanyası kapsamında Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar tesliminde indirimler sunuluyor.

Alfa Romeo'nun mart ayına özel kampanyası kapsamında Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar tesliminde indirimler sunuluyor.

Tofaş açıklamasına göre, Alfa Romeo, mart ayında nakit indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Ay boyunca dizel otomatik Giulietta'nın "Sprint" versiyonları 299 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Sportif tasarımıyla dikkati çeken Sprint versiyon Giulietta'larda, 18 inçlik alüminyum jantlar, 6,5 inç dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon, kırmızı dikişli kumaş Alcantara spor koltuklar, sportif süspansiyon ve arka park sensörleri gibi özellikler bulunuyor.

Mart ayında Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia sahibi olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor.

Alfa Romeo Stelvio ve Giulia için ay boyunca 360 bin TL'ye 18 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı da sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alfa Romeo'dan mart ayına özel kampanya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:31:55. #1.15#
title